Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 7:29

***Военные Израиля подтвердили факт потери беспилотника

Иерусалим. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Ливанская группировка "Хезболла" заявила в понедельник, что сбила "израильский беспилотник", который пересек границу с Ливаном, сообщает The Times of Israel.

Боевики ливанского шиитского движения "Хезболла" сбили израильский беспилотник, когда он вошел на юг Ливана недалеко от деревни Рамия. Теперь беспилотник находится в их руках.

В свою очередь, силы обороны Израиля подтвердили, что их беспилотник упал на ливанской территории. Представитель армии при этом отказался уточнить, был беспилотник сбит или упал из-за технической неисправности.

"Он упал, насколько я знаю", - заявил он.

Военные уточнили, что беспилотник выполнял обычные разведывательные операции в этом районе.

"Нет никаких опасений, что информация может быть взята с беспилотника", - заявили в армии.

Ранее лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла пообещал начать сбивать израильские шпионские беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство Ливана.

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