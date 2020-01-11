Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 15:48

*** Еще двое получили ранения

Вашингтон. 11 января. ИНТЕРФАКС - Двое американских военнослужащих погибли и двое пострадали в результате взрыва фугаса на юге Афганистана, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на Минобороны США.

Взрыв произошел в субботу, военные находились в армейском автомобиле. По некоторым данным взрывное устройство сработало в провинции Кандагар.

Ответственность за инцидент взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).

За время присутствия войск из США в Афганистане погибли уже более 2,4 тыс. американских военнослужащих.

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