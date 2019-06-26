Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 8:22

Кабул. 26 июня ИНТЕРФАКС - Два американских солдата погибли в Афганистане, сообщает в среду агентство Pajhwok со ссылкой на командование США в этой стране.

"В кратком заявлении, в котором не приводятся подробности гибели, американские военные заявили, что солдаты были убиты сегодня", - говорится в сообщении.

Ответственность за гибель военнослужащих США взяло на себя движение "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

"Два американских захватчика убиты в засаде на окраине уезда Сайедабад провинции Вардак", - сообщил в среду в твиттере представитель талибов Забиулла Моджахед. По его словам, еще несколько солдат США были убиты и ранены в минувший понедельник вечером в районе Лагархо Сабари провинции Хост.

Сообщение о гибели американских военных в Афганистане появились на фоне необъявленного визита в Кабул госсекретаря США Майка Помпео.

Помпео в минувший вторник посетил с краткосрочным визитом Афганистан, он обсудил с президентом страны Ашрафом Гани пути установления мира, сообщила ранее радиостанция "Голос Америки".

"Пришло время для установления мира", - сказал Помпео в Кабуле.

По словам госсекретаря, Вашингтон рассчитывает на заключение мирного соглашения с талибами до 1 сентября.

вш

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