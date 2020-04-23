Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 14:55

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Судебное разбирательство в отношении двух сирийских граждан, которые могли совершать преступления против человечности на родине, будучи сотрудниками сирийской разведслужбы, началось в городе Кобленце на западе Германии, сообщила в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, обвиняемые покинули Сирию в разгар гражданской войны и подали прошение на убежище в Германии, где были арестованы в 2019 году.

Считается, что это первое судебное разбирательство, в ходе которого расследуется применение пыток служащими государственных структур Сирии.

Представитель неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch Балкис Джаррах назвала этот судебный процесс "переломным моментом".

"Сегодняшнее разбирательство должно послужить напоминанием о том, что требуется больше (действий - ИФ) для привлечения к ответственности за ужасные злодеяния, совершенные во время (военного - ИФ) конфликта", - говорится в заявлении Джаррах.

Согласно докладу экспертов ООН по правам человека, опубликованному в 2018 году, сирийское правительство задерживало и подвергало "жестоким пыткам" десятки тысяч людей.

Сирийские власти неоднократно отрицали факт применения пыток.

По данным Би-би-си, власти Германии расследуют дела десятков бывших сирийских госслужащих, используя принцип универсальной юрисдикции, который дает право любой стране привлекать к ответственности лиц, обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Как сообщает Немецкая ассоциация судей, она также проводят расследования в Ираке, Ливии, Афганистане, Мали и других странах.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!