Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 6:11

Кабул. 16 января. ИНТЕРФАКС - На юге Афганистана на мине подорвался армейский джип, двое военнослужащих ранены.

"В провинции Кандагар на придорожной мине подорван армейский "джип", ранения получили двое военнослужащих", - сообщили в четверг местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел утром в четверг в районе Дарвозаи Пактия городка Айну Мина провинции Кандагар, ранены двое военнослужащих из технического персонала 205-го корпуса афганской национальной армии "Атал".

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла пока ответственность за это нападение.

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