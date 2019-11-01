Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 14:35

Лондон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Двоих вьетнамцев взяли под стражу во Вьетнаме в рамках расследования по делу о гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в фуре в промышленном районе графства Эссекс, сообщило в пятницу британское издание Independent.

Как сообщили местные власти, еще несколько человек находятся на допросе.

По данным представителя полиции вьетнамской провинции Хатинь, началось уголовное расследование по делу о предположительной торговле людьми.

Известно, что 26 октября премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук призвал начать расследование после того, как британская полиция заявила, что среди жертв, возможно, есть граждане стран юго-восточной Азии.

Кроме того, несколько вьетнамских семей сообщили о пропавших без вести родственниках, которые, по их данным, могут находиться в числе погибших

В октябре сообщалось, что в прицепе грузовика в промышленном районе графства Эссекс были обнаружены тела 39 человек. Причину их смерти британские следователи до сих пор не называют.

В рамках расследования задержаны 38-летний мужчина и 39-летняя женщина - жители города Уоррингтон. Их подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек. Кроме того, по обвинению в непреднамеренном убийстве нелегалов арестован 25-летний водитель грузовика.

По данным полиции, трейлер отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) 22 октября вечером в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что был "потрясен" инцидентом и виновные в преступлении "должны быть выслежены и привлечены к ответственности".

1ви ар

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