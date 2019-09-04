Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 5:57

Кабул. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - В теракте, который произошел в понедельник вечером в Кабуле (Афганистан), погибли двое граждан Румынии.

Среди погибших в понедельник вечером в районе "Грин Виладж" в Кабуле - двое граждан Румынии, об этом сегодня стало известно из заявления МИД Румынии.

"Решительно осуждает террористический акт в Кабуле, в результате которого погибли и получили ранения несколько человек, в том числе два гражданина Румынии. Мы выражаем нашу солидарность с семьями жертв и тех, кто пострадал от этой трагедии", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Румынии.

Взрыв произошел вечером в понедельник в районе "Грин Вилидж" афганской столицы, где проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане. Также там расположены офисы компаний.

Сотрудники полиции Афганистана вывезли 400 иностранцев из района Кабула, в котором произошел кровопролитный теракт, сообщал телеканал Tolo News.

"По сообщению МВД Афганистана, погибли 16 человек, 119 ранены", - сообщил представитель российского посольства в Кабуле.

Россияне не пострадали в результате взрыва.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Талибан" (запрещена в РФ). Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в "Твиттере", что целью атаки были "иностранные захватчики".

тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!