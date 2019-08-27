Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 11:44

Дубай. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Иранский суд во вторник приговорил к 10 годам тюрьмы двух иранцев, которых признали виновными в шпионаже в пользу Израиля, сообщил в эфире иранского государственного телевидения представитель суда Голамхосейн Эсмаили.

По его словам, в ходе расследования выяснилось, что Ануше Ашури, имеющая гражданство Ирана и подданство Великобритании, и гражданин Исламской республики Али Джохари передавали информацию и работали на политическую разведку Израиля "Моссад".

В июле в Тегеране сообщили о задержании 17 человек, которые работали на ЦРУ. Некоторые из них были приговорены к смерти. О том, имеют ли нынешние приговоры отношение к тому делу, не уточняется.

1ви ар ав

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