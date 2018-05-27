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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 10:27 27.05.2018 - 10:27

Иерусалим. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Двое палестинцев убиты в результате огня израильского танка в южной части сектора Газа, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы.

По его данным, погибшими оказались мужчины 28 и 25 лет. Инцидент произошел к востоку от города Рафах.

Палестинцы еженедельно проводят акции протеста на границе сектора Газа - так называемый Марш возвращения. Акции начались в марте, особенно активные выступления палестинцев с большим количеством жертв и пострадавших произошли 14 мая во время открытия посольства США в Иерусалиме.

Кю де

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