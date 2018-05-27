Двое палестинцев погибли после выстрела израильского танка в секторе Газа
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Иерусалим. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Двое палестинцев убиты в результате огня израильского танка в южной части сектора Газа, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газы.
По его данным, погибшими оказались мужчины 28 и 25 лет. Инцидент произошел к востоку от города Рафах.
Палестинцы еженедельно проводят акции протеста на границе сектора Газа - так называемый Марш возвращения. Акции начались в марте, особенно активные выступления палестинцев с большим количеством жертв и пострадавших произошли 14 мая во время открытия посольства США в Иерусалиме.
Кю де
Интерфакс