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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 4:11 04.07.2018 - 04:11

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Два человека в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества, сообщила местная полиция.

Эймсбери расположен примерно в 15 км от Солсбери, где в марте, как утверждает официальный Лондон, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом "Новичок".

В настоящее время пострадавшие в Эймсбери в критическом состоянии госпитализированы в больницу Солсбери.

"Проводятся дальнейшие исследования с целью определения вещества, воздействие которого вызвало заболевание. Мы учитываем все обстоятельства вокруг этого инцидента", - говорится заявлении полиции графства.

1гк жг

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