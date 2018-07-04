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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 8:50 04.07.2018 - 08:50

(обновленная версия сообщения от 05:11 мск, добавляются подробности)

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - В городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии два человека обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества, сообщила местная полиция.

Эймсбери расположен примерно в 15 км от Солсбери, где в марте, как утверждает официальный Лондон, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом "Новичок".

В настоящее время пострадавшие в Эймсбери в критическом состоянии госпитализированы в больницу Солсбери. Пострадавшие - мужчина и женщина, им около 40 лет.

Полиция отмечает, что инцидент произошел 30 июня. Изначально предполагалось, что пострадавшие почувствовали себя плохо после того, как употребили, вероятно, героин или крэк-кокаин. Однако, отмечает полиция, проводятся дополнительные исследования, и полиция готова рассматривать и другие версии произошедшего.

"Проводятся дальнейшие исследования с целью определения вещества, воздействие которого вызвало заболевание. Мы учитываем все обстоятельства вокруг этого инцидента", - говорится в заявлении полиции графства.

В то же время, полиция уточняет, что пока неясно, является ли произошедшее преступлением.

Ряд мест в Эймсбери и Солсбери, которые вероятно посещали пострадавшие перед тем, как их обнаружили, будут оцеплены, заявила полиция. В министерстве здравоохранения Англии не считают, что существует "значительный риск для здоровья для широкой общественности".

Как отмечает газета "Гардиан", полиция, в частности, перекрыла доступ в баптистскую церковь, расположенную недалеко от дома, в котором обнаружили мужчину и женщину. Местные СМИ отмечают, что в центре Солсбери перекрыт сад королевы Елизаветы.

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