Двое пострадавших от отравления нервнопаралитическим веществом в Эймсбери находятся в критическом состоянии - Национальная служба здравоохранения
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Лондон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Мужчина и женщина, пострадавшие в результате отравление нервнопаралитическим веществом в Эймсбери остаются в критическом состоянии в больнице Солсбери, сообщили в Национальной службе здравоохранения.
"В результате воздействия нервнопаралитического вещества в субботу 30 июня двое пациентов (мужчина и женщина, оба за 40 лет) остаются в районной больнице Солсбери, оба в критическом состоянии", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
Больше никто в результате инцидента госпитализирован не был, уточнили в службе.
В сообщении указано, что какая-либо дополнительная информация будет предоставлена только в случае изменения состояния пострадавших.
Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.
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Интерфакс