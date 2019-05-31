Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 12:03

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции задержали пятерых иностранцев на острове Бали за продажу кокаина и марихуаны, сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Индонезии.

Речь идет об американце, двух испанцах и двух россиянах. Они были задержаны с 20 по 24 мая в районе популярного курорта Кута, однако стало об этом известно только сейчас.

Согласно информации агентства, первым полиция задержала 33-летнего гражданина России. По данным индонезийских стражей порядка, он занимался продажей наркотиков иностранным туристам по телефону. Помимо него, помещена под стражу 31-летняя россиянка.

В общей сложности у задержанных изъято около 20 граммов кокаина и примерно 44 грамма марихуаны.

"Мы расследуем то, как они получили кокаин и марихуану. Мы считаем, что они входили в состав международной группы и получали наркотики из-за границы", - заявили в полиции.

1вл во*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!