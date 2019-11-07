Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 9:43

Москва/Бангкок. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Два российских туриста не смогли самостоятельно выплыть на берег пляжа Карон на тайском острове Пхукет и захлебнулись, сообщает в четверг газета Phuket News.

"Инциденты произошли с разницей в день. В среду вечером утонул 55-летний турист из Южно-Сахалинска. Россиянина увидели борющимся с прибоем, когда до него доплыли спасатели, он уже был без сознания. На берегу туристу провели сердечно-легочную реанимацию, но позже он скончался в больнице", - пишет издание.

Как сообщает газета, мужчина прибыл на Пхукет 31 октября вместе с супругой и должен был вернуться домой 11 ноября. Его семья оповещена об инциденте.

"Второй случай на том же пляже произошел во вторник. Около 10:30 на севере пляжа Карон в воде был замечен мужчина, который боролся с течением. Спасатели вытащили его на берег, но сохранить ему жизнь не удалось. Выяснилось, что турист - 61-летний москвич", - пишет Phuket News.

Как отмечает издание, север пляжа Карон патрулируют не городские спасатели, а сотрудники курортов.

1ту ез ав

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