Париж. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщает со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.
По поступающим с места события данным, в заложниках у арестанта находятся два человека.
Каких-либо более точных данных об инциденте пока нет.
В министерстве юстиции Франции сформирован кризисный центр, который отслеживает ситуацию.
Ранее в этой тюрьме аналогичные инциденты случались неоднократно, отмечает телеканал.
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