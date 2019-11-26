Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 16:15

Брюссель. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Четыре землетрясения произошли в Боснии и Герцеговине в течение вторника, сила самого мощного оценивается в 5,4 балла по шкале Рихтера, сообщает интернет-сайт местного издания "Независне новини".

Издание отмечает, что, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, первое и самое сильное землетрясение произошло в 10:19 местного времени (12:19 мск) в район Невесин. После этого были отмечены еще три толчка, сила последнего из которых в районе населенного пункта Любинь оценивалась в 3,4 балла по шкале Рихтера.

Среди получивших травмы числятся двое рабочих, которые занимались восстановительными работами в городе Мостаре на объекте, который пострадал во время первого толчка. Кроме того, в этом городе повреждены автомобили, в некоторых домах выбиты стекла, снесены части кровлей.

В Невесине нанесен ущерб зданиям местной администрации, гимназии и музыкальной школы. Со старых зданий обвалились фрагменты фасадов и печные трубы.

В школах отменены занятия.

Ранее во вторник землетрясение произошло в Албании. Число погибших там достигло 14 человек.

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