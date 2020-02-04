Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 14:59

Мадрид. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Кубинские медики внимательно следят за состоянием здоровья двух прибывших из Китая человек с подозрением на заражение остроинфекционным "уханьским" коронавирусом, сообщил в эфире кубинского телевидения директор эпидемиологического отдела при министерстве общественного здравоохранения Кубы Франсиско Дуран.

По его словам, эти люди помещены в Институт тропической медицины в Гаване, однако ни у кого из них факт заражения не подтвержден.

Дуран подчеркнул, что в министерстве общественного здравоохранения Кубы разработан план сдерживания распространения вируса, который в частности включает тщательную проверку на границах и изоляцию пациентов с признаками заболевания. Кроме того, медикам предписано обращать большее внимание на людей, поступивших в больницы с такими признаками.

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