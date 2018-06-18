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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 14:22 18.06.2018 - 14:22

Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович является наиболее вероятным победителем предстоящих выборов президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает в понедельник газета "Файнэншл таймс".

Газета указывает, что у А.Дворковича "впечатляющее резюме, как в шахматах, так и в политике". Так, А.Дворкович на протяжении шести лет был вице-премьером РФ, возглавляет оргкомитет ЧМ-2018, а в 2014 году он занимался организацией матча между Виши Анандом и Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира по шахматам.

Газета пишет, что Кирсан Илюмжинов, являющийся президентом ФИДЕ с 1995 года, вероятно, снимет свою кандидатуру с выборов.

Источники, связанные с миром шахмат, обсуждают, что вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос, который ранее был фаворитом в гонке за пост главы федерации, теперь готов заключить с А.Дворковичем "сделку о разделении власти".

Некоторые СМИ пишут, что такая сделка позволит Г.Макропулосу остаться на посту вице-президента ФИДЕ.

А.Дворкович один из четырех претендентов на пост главы ФИДЕ. Также на эту должность претендуют английский шахматист Найджел Шорт, Г.Макропулос и К.Илюмжинов.

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября 2018 года в Батуми.

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