Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 6:15

*** Абэ рассчитывает на откровенный обмен мнениями, в том числе по вопросу заключения мирного договора

Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин отметил стабильный характер российско-японских отношений и успешную реализацию договоренностей, в том числе достигнутых на его встрече с премьером Японии Синдзо Абэ на саммите "двадцатки" в Осаке в июне текущего года.

"Двусторонние отношения стабильные и динамично развиваются. Наши договоренности, в том числе, достигнутые совсем недавно в Осаке, всего два месяца назад, реализуются", - сказал он на встрече с Абэ "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг.

"Сегодня, конечно, обсудим не только состояние наших дел, но и наметим дальнейшие шаги в развитие двусторонних связей", - добавил президент.

Глава российского государства отметил представительный характер японской делегации на ВЭФ, в которую вошло свыше пятисот представителей госорганов и бизнеса.

Путин также поблагодарил Абэ за сочувствие, которое он выразил жителям Красноярского края и Иркутской области, пострадавших от лесных пожаров.

"Сегодня мы рассчитываем на откровенный обмен мнениями по двусторонним вопросам, начиная с проблемы заключения мирного договора, а также международным вопросам, ориентированным на будущее", - сказал, в свою очередь, Синдзо Абэ.

Он констатировал реализацию ранее достигнутых сторонами договорённостей, в частности, о посещении мест захоронений бывших жителей курильских островов родными и близкими из числа японских граждан, а также осуществление совместных проектов по ведению хозяйственной деятельности.

"Мы высоко оцениваем это", - подчеркнул Синдзо Абэ.

Кроме того, он выразил заинтересованность в расширении взаимодействия с рамках российско-японских межрегиональных обменов, о которых было объявлено на саммите G20 в Осаке.

1ба 1пм вв+1

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!