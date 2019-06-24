Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 14:57

Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы, касающиеся, в частности, России, могут продлиться до полуночи (1:00 мск), говорится в твиттере ПАСЕ.

"Председатель парламентской ассамблеи ПАСЕ Лилиан Мори Паскье только что объявила, что, учитывая число спикеров и поправок, дебаты по подаче документов и голосование в ПАСЕ может затянуться до полуночи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дебаты начнутся примерно в 16:00 по местному времени (17:00 мск), голосование было запланировано сразу после их окончания примерно в 20.00 (21.00 мск) или позже.

Депутаты, согласно сообщениям, рассмотрят три темы: сохранение за делегациями права голоса и выражения своей позиции в ПАСЕ в ситуациях, когда их полномочия оспариваются; создание "совместной процедуры по реагированию" на случаи, когда член ПАСЕ не выполняет свои обязательства или не соблюдает основополагающие правила; предоставление возможности странам, не представленным в настоящее время в ПАСЕ (России и Боснии и Герцеговине), подавать документы для участия в сессии.

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