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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 11:59 25.05.2018 - 11:59

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Третий месяц подряд Совет министров иностранных дел будет рассматривать на своем заседании вопрос об Иране и Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), сообщил в пятницу в Брюсселе журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, представляя на условиях анонимности повестку совета 28 мая.

"Состоятся настоящие дебаты, что показывает, насколько важен вопрос и какое значение мы придаем этому вопросу. И это первый раз, когда официальные дебаты будут происходить после решения американского президента выйти из соглашения с Ираном. Или, скорее, решения не продлевать неприменение санкций", - сказал собеседник СМИ.

Он напомнил о заседании в пятницу в Вене Совместной комиссии СВПД, впервые собирающейся без участия США. "Цель этого совещания - оценить ситуацию, обсудить дальнейшие этапы действий", - объяснил функционер ЕС.

Собеседник журналистов также подтвердил позицию ЕС, заключающуюся в том, что для Брюсселя СВПД - не удел того или иного государства, у него многосторонняя конфигурация. "США вышли. Значит, нам следует сделать максимум для сохранения соглашения и для того, чтобы оно продолжало давать свои результаты", - продолжил европейский чиновник.

Поэтому в понедельник, сказал он, министры будут обсуждать европейские меры по продолжению отношений с Ираном в плане взятых ЕС обязательств.

"Тем более важно, чтобы на совещании в Вене сегодня пять остающихся в соглашении с Ираном партнеров (из "иранской шестерки" - ИФ) плюс Европейский союз продемонстрировали спокойную решимость продолжать реализацию этого соглашения и чтобы мы продолжали - этого мы ждем от министров в понедельник - анализировать, какие меры, действия, демарши могли бы быть предусмотрены в отношении Ирана в рамках более широкого взаимодействия с ним", - отметил собеседник СМИ.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД. Остальные участники "шестерки" международных посредников выступают за сохранение сделки. Иранская сторона заявляла, что будет согласна остаться в СВПД, если остальные партнеры, без США, смогут продолжать обеспечивать Ирану содержащиеся в соглашении привилегии, в частности, в сфере экономики.

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