Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 3:52

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Дебаты по импичменту президенту США Дональду Трампу продлятся шесть часов, сообщает CNN со ссылкой на члена комитета по регламенту Конгресса Мэри Гэй Скэнлон.

Отмечается, что эти шесть часов будут разделены между двумя партиями и контролироваться руководителями юридического комитета палаты представителей.

Нижняя палата Конгресса США начнет дебаты по двум пунктам обвинений, выдвинутым ранее в отношении американского лидера. Первое из них касается злоупотребления властью, а второе - препятствования расследованию палаты представителей.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что голосование по импичменту президенту США Трампу пройдет 18 декабря.

"Завтра (в среду - ИФ) палата представителей осуществит одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией. Мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента против президента США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спикера.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то президенту США будет объявлен импичмент. Другими словами, Трамп будет официально называться президентом, которому "объявлен импичмент", но он пока не будет отстранен от власти.

Для дальнейших процедур, в том числе отстранения от власти процедура импичмента переносится в верхнюю палату Конгресса - Сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Ожидается, что сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении Трампа от власти в январе.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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