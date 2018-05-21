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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 7:59 21.05.2018 - 07:59

Москва/Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Хоккеисты "Вегаса", дебютировавшего в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2017/18, одержали победу над командой "Виннипег" в очередном матче полуфинальной серии (финале Западной конференции) розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.

Встреча, прошедшая на льду "Виннипега", завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу "Вегаса".

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Вегаса", что вывело команду в финал Кубка Стэнли.

В финальной серии "Вегас" сыграет с лучшей командой Восточной конференции, которая определяется в паре "Тампа-Бэй" - "Вашингтон" (счет в серии - 3-2).

В регулярном чемпионате "Вегас" занял третье место в Западной конференции. Четвертьфинальную серию с "Лас-Вегасом" дебютант выиграл со счетом 4-0. В полуфинале конференции он оказался сильнее "Сан-Хосе" - 4-2.

1вн тг

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