Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 18:41

Париж. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Юная жительница Великобритании направила французскому фонду сохранения культурного наследия все свои скромные сбережения для восстановления Собора Парижской Богоматери, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

По его данным, девятилетняя англичанка отправила письмо, в которое вложила около трех евро и записку.

"Дорогой народ Франции и Парижа, меня зовут Кэйтлин. Мне 9 лет. Я живу в Англии. Я слышала по радио о пожаре в Нотр-Даме, и я захотела помочь. Я знаю, что это не большая сумма, но ведь каждая капля имеет значение. Надеюсь, что восстановление не займет много времени, спасибо", - пишет девочка.

После пожара в Соборе Парижской Богоматери государственный фонд сохранения культурного наследия Франции запустил специальный сайт для сбора средств на восстановление Нотр-Дама.

Согласно данным французских СМИ, этот фонд уже удалось собрать около 170 млн евро. При этом пожертвования сделали более 17 тыс. иностранцев.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Э.Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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