Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 1:03

Вашингтон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - В настоящее время в США зарегистрировано девять случаев заболевания новым типом коронавируса.

Последней заболевшей оказалась взрослая женщина из округа Санта-Клара (штат Калифорния), сообщило в воскресенье управление здравоохранения округа.

Отмечается, что женщина 23 января приехала из китайского Уханя.

"С тех пор, как она приехала, она оставалась дома, за исключением двух случаев, когда обращалась за амбулаторной медицинской помощью. Она регулярно наблюдалась и никогда не была достаточно больна, чтобы быть госпитализированной", - говорится в заявлении управления здравоохранения округа.

Таким образом число зарегистрированных случаев заболевания в штате Калифорния достигло четырех, двое зараженных в штате Иллинойс, по одному случаю выявлено в штатах Аризона, Массачусетс, Вашингтон.

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