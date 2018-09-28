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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 8:10 28.09.2018 - 08:10

Кабул. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Девять боевиков убиты, четыре получили ранения в результате авиаударов ВВС Афганистана в уезде Кохистан провинции Сари Пуль на севере страны, сообщает в пятницу пресс-центр Минобороны Афганистана.

Горный уезд Кохистан четвертый год находится под контролем антиправительственных сил, неоднократные попытки Кабула взять его под контроль до сих пор не увенчались успехом.

По сообщениям афганских СМИ, на территории уезда находятся базы и лагеря подготовки движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) и группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Уезд используется боевиками в качестве плацдарма для нападений на соседние провинции Фарьяб, Джаузджан и Балх.

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