Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 7:23

(Изменен заголовок, добавлена информация о другом инциденте с подрывом боевиков на мине)

Кабул. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Пять боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) погибли при детонировании самодельного взрывного устройства, которое они закладывали вдоль дороги в провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана, сообщили в понедельник утром в пресс-центре 217 корпуса афганской национальной армии "Помир".

"Самодельное взрывное устройство сработало минувшей ночью, когда боевики устанавливали ее на дороге на территории уезда Алиабад, пять экстремистов погибли, еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Позднее поступило сообщение, что на собственной мине в провинции Пактия, на востоке Афганистана, подорвались четверо пакистанских боевиков.

"Четверо боевиков из Пакистана погибли в воскресенье вечером после того, как преждевременно сработала придорожная мина, которую они закладывали вблизи населенного пункта Андар в уезде Самканай", - говорится в сообщении информационного агентства Khaama Press, которое ссылается на власти провинции.

Провинция Пактия находится на границе с Пакистаном.

Ап пч

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