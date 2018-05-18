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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 12:46 18.05.2018 - 12:46

Вильнюс. 18 мая. ИНТЕРФАКС/BNS - Страны Европейского союза, которые имеют внешние сухопутные границы ЕС, на встрече в Вильнюсе поддержали инициативу Литвы по привлечению большего финансирования для защиты границ и установлению стандарта наблюдения за рубежами.

Данное предложение поддержали Эстония, Латвия, Польша, Литва, Норвегия, Румыния, Словакия, Финляндия, Венгрия.

"Мы договорились, что в один голос обратимся в Европейскую комиссию относительно установления стандартов наблюдения за границами ЕС, будем информировать о возникающих рисках при реализации системы въезда-выезда в ЕС, а также в переговорах о финансировании охраны границ ЕС будем добиваться наилучших условий по охране сухопутной границы", - заявил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.

По его словам, очень важен достигнутый консенсус относительно предложенных Литвой минимальных требований по защите границ. О стандартах слежения за границей позаботится европейская служба Frontex. Как отмечает МВД, исполнительный директор Frontex выразил поддержку агентства усилиям по разработке единых стандартов охраны границы.

По словам Э.Мисюнаса, единый стандарт защиты границ позволит унифицировать защиту внешних границ ЕС в странах Шенгена. Литва, по его словам, уже контролирует более половины внешней границы ЕС современными системами.

"Это уже почувствовали контрабандисты и нелегальные мигранты, которые ищут лазейки через границы других стран, у которых ещё нет таких систем. Однако защита внешних границ ЕС является нашей общей целью, иначе мы не сможем гарантировать безопасность и устойчивость Шенгенского пространства", - пояснил министр внутренних дел.

Форум девяти стран, имеющих внешние границы ЕС, создан в 2013 году. Литва охраняет 1070 км внешних границ ЕС (с Белоруссией и Калининградской областью России), отмечает BNS.

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