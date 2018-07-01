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Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В результате нападения злоумышленника с ножом в жилом комплексе города Бойсе американского штата Айдахо пострадали и госпитализированы девять человек, сообщила местная полиция.

В этом районе города проживают, преимущественно, беженцы, обосновавшиеся в США.

Нападение совершил 30-летний мужчина, который был задержан на месте инцидента. Пока не установлено, что побудило его совершить нападение. Никаких провокаций со стороны пострадавших не было, отметил представитель полиции. Он отказался назвать имя нападавшего.

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Интерфакс