Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 9:49

Дубай. 10 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, пять человек погибли и еще четверо получили ранения в результате взрыва в центральной афганской провинции Дайкунди, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на региональные власти.

По их информации, транспортное средство, в котором находились эти люди, подорвался на взрывном устройстве, установленном на дороге. Пострадавшие были доставлены в ближайшую районную больницу.

По данным СМИ, накануне вечером в другой афганской провинции Фарьяб на северо-западе страны четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва придорожного фугаса.

1кю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!