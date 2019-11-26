Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 9:04

Париж. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Не менее девяти человек, по последним данным, стали жертвами наводнений и схода оползней, произошедших на минувших выходных во Франции, Греции и Италии, сообщают во вторник европейские СМИ.

На Лазурном берегу на юге Франции расстались с жизнью четыре человека, еще двое до сих пор считаются пропавшими без вести.

В южных департаментах Вар и Приморские Альпы до сих объявлен повышенный уровень опасности, так как многие реки вышли из берегов. До сих пор затоплены дороги, повреждены объекты инфраструктуры, повалены деревья. Около 4,5 тыс. жилых домов по-прежнему остаются без электричества.

По словам префекта департамента Вар Жан-Люка Видлена, на регион обрушились ливни "исторической" силы, и они нанесли значительный ущерб.

В частности, во власти стихии оказались Канн, Ницца и их пригороды. На фотографиях очевидцев видно, как вода поднялась в ряде районов до крыш припаркованных автомобилей.

Похожая ситуация наблюдается в Греции, где местные власти даже были вынуждены закрыть автомагистраль, связывающую Афины и полуостров Мани, где расположены Триполис, Каламата и другие крупные города.

По данным греческих властей, из-за непогоды погибли двое мужчин в возрасте около 50 лет на материковой части, и еще двое человек - на острове Родос.

На севере Италии из-за выхода из берегов реки Бормида погибли женщина. В Лигурии произошло сразу несколько сходов оползней, затоплены улицы в Турине.

Ранее в ноябре сильное наводнение произошло в Венеции. Самый значительный подъем воды тогда в этом городе был зафиксирован 12 ноября, когда уровень воды поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда ее уровень достиг отметки в 194 см.

От наводнения пострадали многие здания, в том числе исторические. По оценкам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, ущерб составляет около 1 млрд евро.

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