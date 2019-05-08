Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 10:21

Кабул. 8 мая. ИНТЕРФАКС - В результате взрыва в центре Кабула получили ранения не менее девяти человек, сообщил в своем твиттере начальник пресс-центра Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

"Девять раненных сразу же после взрыва на "скорой помощи" были доставлены в лечебные учреждения Кабула", - сообщил В.Меяр.

Вместе с тем начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщает, что взрыв прогремел в элитном районе афганской столицы Шахринав. Взрывное устройство сработало в 11:40 по местному времени (10:10 мск).

"На место происшествия направлены спецподразделения полиции. В районе инцидента слышна стрельба", - сообщил Н.Рахими в своем твиттере.

Вш

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