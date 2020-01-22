Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 4:08

Пекин. 22 января. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции в среду.

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", - сказал Ли Бинь.

Он отметил, что все летальные случаи были зарегистрированы в центральной китайской провинции Хубэй, где вирус впервые распространился в городе Ухань.

Ранее сообщалось о 324 подтвержденных случаях заболевания и о шести скончавшихся в Китае.

В Гонконге в связи с подозрением на новый тип пневмонии поверяются 117 человек, 21 человек отпущен из больниц после проверки.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в городе Ухань.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. Подтверждением стал факт, что 15 медработников уханьской больницы, которые обслуживали заболевших, тоже заразились пневмонией, один из них находится в критическом состоянии.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

Как сообщалось, Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

1вз тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!