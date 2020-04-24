Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 7:19

Бергамо (Италия). 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё 3 лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия), сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Квинцано-д'Ольо, Понтевико и Пральбойно провинции Брешиа (Ломбардия)", - уточнили в российском военном ведомстве.

Главный врач пансионата Fondazione Giroldi Forcella - Ugoni Уго Геларди, процитированный в сообщении, выразил благодарность за оказываемую помощь : "Я уверен, что проводимые работы по дезинфекции снизят риск распространения коронавирусной инспекции. От своего имени хочу выразить благодарность всему российскому народу за вашу помощь Италии".

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 71 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 79 зданий и сооружений, более 600 тыс. кв. м внутренних помещений и более 110 тыс. кв. м дорог с твёрдым покрытием, сообщили в российском военном ведомстве.

В марте в Италию, где сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом, самолёты министерства обороны РФ перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ. Российский отряд работает в области Ломбардия.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом, стало известно 21 марта после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

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