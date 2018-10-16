Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 7:38 16.10.2018 - 07:38

Афины. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Патриарх Сербский Ириней выразил надежду на то, что все поместные Православные церкви вслед за Русской укажут патриарху Варфоломею на катастрофичность его решений по Украине.

"Сегодня наша Церковь в большом искушении. Искушении, которое постигло нашего первого иерарха, Вселенского патриарха: принимать решение, которое может оказаться катастрофическим для Церкви - учинять нечто, на что он не имеет права: признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию", - заявил журналистам патриарх Ириней, которого цитируют греческие СМИ.

По признанию патриарха, он верит, что "все Церкви укажут, насколько это катастрофическое решение, чтобы избежать самого катастрофического церковного разделения".

"Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения", - резюмировал духовный лидер сербов.

В понедельник Синод РПЦ в Минске постановил разорвать отношения с Константинополем в ответ на реабилитацию Синодом в Стамбуле лидеров украинского раскола, а также на его усилия по созданию "единой поместной церкви" Украины.

1вт гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер