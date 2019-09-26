Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 20:04

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Запуск усовершенствованных моделей центрифуг, о котором стало известно СМИ, входит в третий шаг Ирана по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в четверг президент Ирана Хасан Рухани.

"Мы объявляли об этом шаге, третьем шаге сокращения обязательств по СВПД", - сказал Рухани, выступая в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее в четверг ряд американских СМИ со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщил, что Иран начал использовать усовершенствованные модели центрифуг для обогащения урана и планирует запустить еще более передовые устройства.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

Председатель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди отмечал, что иранская сторона приступила к запуску каскада из 20 центрифуг IR-6, что первоначально предполагалось сделать лишь 11 лет спустя после заключения в 2015 году СВПД- в 2026 году; помимо этого, были проведены работы на 20 центрифугах IR-4.

По его словам, далее Иран, в рамках отказа от обязательств по СВПД, в течение последующих двух месяцев может приступить к запуску 10 центрифуг IR5s, а также 164-аппаратного каскада IR-4, и центрифуг IR2m.

В МАГАТЭ тогда заявили, что Иран, начав третий этап отказа от обязательств по СВПД, привел в действие или активирует 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей.

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