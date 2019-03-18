Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страны Балтии из-за связанных с Россией событий больше не могут играть роль связывающего элемента между Западом и Востоком, сообщает в понедельник The Guardian.

"Ринкевич сказал после визита в Лондон, что последовавшие друг за другом кризисы показали, что Россия твердо намерена вмешиваться во внутренние дела западных демократий и использовать банки стран Балтии для отмывания денег", - пишет эта газета.

"Когда мы получили нашу независимость, у нас была очень заманчивая идея о том, что Латвия и прибалтийские страны будут связующим звеном между Западом и Востоком. Мы говорим как на английском, так и на русском. Нам знакомо постсоветское пространство и у нас есть развитая банковская система", - сказал Э.Ринкевич в интервью изданию.

Он отметил, что изначально в качестве основных сфер, в которых страны Балтии могли играть рассчитывать на роль связующего элемента Востока с Западом, рассматривались транспортный и финансовый сектора. "Но развитие событий изменило наш ход мыслей", - отметил министр.

Глава МИД Латвии напомнил о недавних скандалах, которые разразились в банковском секторе его страны, в частности ситуацию вокруг ABLV Bank. В этом контексте он указал, что ситуация с отмыванием денег рассматривается в Латвии как один из вызовов для национальной безопасности.

"Подобный поток денег может оказывать влияние на политическую жизнь, репутацию и приток капитала", - добавил Э.Ринкевич.

Кроме того, министр указал на необходимость решения проблемы с "дезинформацией". В этом контексте Э.Ринкевич также упомянул действия России. "Нам нужно повысить общественную осведомленность, восстановить роль журналистов как цензоров в борьбе с фейковыми СМИ", - сказал он.

Власти Латвии в последние годы ужесточают требования к контролю за банковскими операциями в рамках борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Тем не менее, в 2018 году в банковском секторе страны разразилось сразу два скандала, связанных с коррупцией и отмыванием денег. По подозрению в вымогательстве взяток был задержан глава Банка Латвии Илмар Римшевич, власти США обвинили один из крупнейших банков страны - ABLV Bank - в отмывании денег. Европейский центральный банк сначала ограничил операции банка, а потом принял решение о его ликвидации на фоне возникших у ABLV проблем с ликвидностью.

Кроме того, Латвию затронул скандал с отмыванием денег в Danske Bank - крупнейшем банке Дании. Ранее он объявил о планах прекратить деятельность в России, где у него есть дочерний банк (Данске банк), а также в Латвии, Литве и Эстонии из-за подозрений в отмывании денежных средств через эстонское подразделение.

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