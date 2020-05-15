Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Политика США приводит к искусственному затягиванию международной борьбы против пандемии коронавируса, а также наносит ущерб глобальной экономике, заявил в пятницу постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организаций в Вене Ван Цюнь.

"США сделали все возможное для участия в играх с обвинениями и стигматизацией Китая и Всемирной организации здравоохранения, чтобы снять с себя ответственность за неэффективный контроль над пандемией в США", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на встрече с представителями ОПЕК.

"Такие действия США не только внесли сумятицу и подорвали международные усилия и сотрудничество против пандемии, но и по сути дела искусственно продлили пандемию и как следствие этого - застой в глобальной экономике, что в свою очередь привело к возникновению системных рисков в некоторых странах в сфере обслуживания долга и в финансовых системах", - отметил Ван Цюнь.

Он отметил, что Вашингтон путем введения пошлин поставил под угрозу восстановление мировой экономики. Ван Цюнь пояснил, что подобные действия Вашингтона сократят объем мировой торговли и нанесут ущерб свободному перемещению товаров, людей и услуг в мире.

Кроме этого, он обвинил Вашингтон в обострении гуманитарных кризисов в таких странах как Иран и Венесуэла за счет использования экстерриториальных санкций. В итоге, добавил Ван Цюнь, урон был нанесен мировым поставкам нефти, а ситуация на Ближнем Востоке дестабилизировалась еще больше.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

В четверг Трамп пригрозил "разорвать все отношения" с Китаем, обвинив его в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить распространения коронавируса. Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп также заявлял, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать с США в расследовании причин распространения коронавируса. По его словам, Вашингтон просил Пекин изучить проблему коронавируса COVID-19 и получил отказ, а власти КНР не захотели принять помощь США по этому вопросу.

1аю бп

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