Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 17:13

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Политика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана приближает возможность военного конфликта, заявил в четверг бывший вице-президент США и участник президентской гонки от Демократической партии Джо Байден.

"Уходя от дипломатии, Трамп сделал военный конфликт более вероятным. Еще одна война на Ближнем Востоке - это последнее, что нам нужно", - говорится в заявлении Байдена, которое приводят американские СМИ.

Байден уверен, что США необходим президент, который сможет предпринять стратегические действия в борьбе с иранской угрозой. Политику Трампа по Ирану Байден назвал "собственноручно спровоцированной катастрофой".

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Трамп после этого написал в Twitter, что Иран совершает большую ошибку.

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