Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкая военная операция на севере Сирии фактически вынудила курдов обратиться за помощью к Дамаску и Москве, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Это подтолкнуло курдов в руки Асада и России", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Могерини подчеркнула, что в ЕС не хотели такого развития событий, так как не в восторге от самой идеи сотрудничества с властями Сирии, которых европейская сторона регулярно критикует за действия в ходе многолетней войны на сирийской территории.
В конце прошлой неделе стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском. В итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на севере, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.
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