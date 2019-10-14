Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 16:01

Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкая военная операция на севере Сирии фактически вынудила курдов обратиться за помощью к Дамаску и Москве, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Это подтолкнуло курдов в руки Асада и России", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Могерини подчеркнула, что в ЕС не хотели такого развития событий, так как не в восторге от самой идеи сотрудничества с властями Сирии, которых европейская сторона регулярно критикует за действия в ходе многолетней войны на сирийской территории.

В конце прошлой неделе стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском. В итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на севере, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!