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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 7:43 25.09.2018 - 07:43

Пекин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Определенный круг лиц в Соединенных Штатах в настоящее время стремится внести разлад и отравить атмосферу развития китайско-американских отношений, что вредит не только двусторонним отношениям, но и всему миру, заявил глава МИД КНР Ван И.

"В последнее время в политике США в отношении Китая заметно проявляются негативные факторы. Определенные силы в США предъявляют Китаю обвинения в торгово-экономической области, в сфере безопасности, стремясь создать обстановку противостояния и отравить атмосферу развития двухсторонних отношений", - сказал Ван И на встрече в Нью-Йорке с представителями Национального комитета США по американо-китайским отношениям и Американо-китайского совета по делам бизнеса.

"Такой подход противоречит реальности и является безответственным", - подчеркнул китайский дипломат.

По его словам, продолжение такой политики нанесет вред не только отношениям межу двумя странами, но и всему миру, поскольку Китай и Соединенные Штаты играют важную роль в глобальном масштабе, сказал глава МИД КНР.

1гк

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