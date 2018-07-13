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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 18:40 13.07.2018 - 18:40

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Свидетельств тому, что действия 12 сотрудников российских разведслужб повлияли на результат президентских выборов в США в 2016 году, нет, сообщает в пятницу агентство "Блумберг".

"Нет свидетельств тому, что хакерская атака повлияла на результат выборов", - пишет агентство, ссылаясь на замглавы Минюста США Рода Розенстайна.

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