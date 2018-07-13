Действия 12 обвиняемых сотрудников разведслужб РФ не повлияли на президентские выборы в Америке - замглавы Минюста США
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Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Свидетельств тому, что действия 12 сотрудников российских разведслужб повлияли на результат президентских выборов в США в 2016 году, нет, сообщает в пятницу агентство "Блумберг".
"Нет свидетельств тому, что хакерская атака повлияла на результат выборов", - пишет агентство, ссылаясь на замглавы Минюста США Рода Розенстайна.
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Интерфакс