Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 19:05

Берлин. 30 января. ИНТЕРФАКС - Императорское православное палестинское общество (Мюнхен), которое работает в Александровском подворье в Иерусалиме, по-прежнему не имеет информации о передаче собственности на подворье российской одноименной организации, сообщил "Интерфаксу" руководитель общества Николай Воронцов-Гофман.

"До сих пор нет информации", - сообщил Воронцов-Гофман.

Его организация, указал он, будет опротестовывать решение израильской стороны.

"Наши адвокаты работают в правильном направлении", - сказал собеседник агентства.

23 января он уже сообщал, что Императорское православное палестинское общество (Мюнхен) планирует опротестовать решение властей Израиля о передаче прав собственности на подворье российской одноименной организации. "Адвокаты уже занялись работой. Два дня назад адвокаты, во-первых, послали в МИД и Минюст Израиля запрос, чтобы они нам подтвердили, что происходит. Адвокаты готовят срочным порядком протест", - сказал Воронцов-Гофман тогда "Интерфаксу".

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс. Земля, где он расположен, была приобретена в 1859 году императором Александром III.

Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году, а конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В 1918 году руководитель общества князь Алексей Ширинский-Шихматов, как и большинство членов совета общества, покинули Россию. Ширинский-Шихматов прибыл в Берлин, и совет общества возобновил здесь свою деятельность.

В настоящее время в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием - Императорское православное палестинское общество. Немецкой организацией руководит Воронцов-Гофман, российской - бывший глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Сейчас подворье занимает организация Воронцова-Гофмана, зарегистрированная в Мюнхене. Организация во главе со Степашиным оспаривает право собственности на подворье.

В 1992 году президиум Верховного Совета РФ принял постановление о "восстановлении исторического названия Императорского православного палестинского общества". Вслед за ним Минюст России признал его правопреемником исторического ИППО.

23 января президент России Владимир Путин посетил Израиль с рабочим визитом. Вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин встречался с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, освобождения которой добивались израильские власти. 29 января Иссахар была помилована президентом РФ, и на следующий день премьер Израиля увез ее домой из России.

При этом израильские СМИ увязывали возможность помилования израильтянки с передачей российской стороне Александровского подворья в Иерусалиме.

"Мы стали разменной монетой", - заключил в связи с этим Воронцов-Гофман.

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