Этот контент был опубликован 5 октября 2019 г. 15:21

Берлин. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Швеции Анн Линде приветствовала в субботу возобновление контактов на рабочем уровне США и КНДР в Стокгольме.

"Приятно, что делегации США и КНДР проводят встречи в Стокгольме для обмена мнениями. Такой диалог необходим, чтобы выработать мирное решение и обеспечить денуклеаризацию (Корейского полуострова - ИФ)", - цитирует агентство ЭФЭ слова министра.

Ранее на этой неделе сообщалось о прибытии в Швецию делегаций обеих стран.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале во Вьетнаме. Однако сделать это удалось только сейчас.

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