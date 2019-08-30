Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 16:05

Дубай. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Делегации США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) на переговорах в Дохе подготовили проект соглашения по урегулированию конфликта в Афганистане, сообщают в пятницу афганские СМИ со ссылкой на знакомые с ходом ситуацией источники.

По их данным, документ состоит из 11 пунктов. После согласования окончательной редакции соглашения его должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и главный переговорщик талибов Мулла Абдул Гани Барадар.

Делегации приостановили работу на пятницу, однако готовы продолжить их уже в субботу.

Между тем, в правительстве Афганистана предупредили, что будет считать неприемлемым любое соглашение с талибами, не получившее одобрение Кабула.

Планируется, что после завершения работы по соглашению между США и талибами, документ должен быть направлен на рассмотрение президенту Афганистана Ашрафу Гани.

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