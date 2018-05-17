Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США Джон Салливан возглавит делегацию США на СМИД "двадцатки" в Аргентине, сообщает госдепартамент.

"Заместитель госсекретаря Джон Салливан посетит 20-21 мая Буэнос-Айрес, Аргентина, чтобы возглавить делегацию США на встрече министров иностранных дел "большой двадцатки"", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что на полях "двадцатки" Дж.Салливан проведет двусторонние встречи с несколькими министрами иностранных дел.

Саммит лидеров стран G20 состоится в Аргентине в ноябре.

йф см

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс