Делегацию США на встрече министров иностранных дел "большой двадцатки" в Аргентине возглавит зам госсекретаря Салливан

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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 22:40 17.05.2018 - 22:40

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США Джон Салливан возглавит делегацию США на СМИД "двадцатки" в Аргентине, сообщает госдепартамент. "Заместитель госсекретаря Джон Салливан посетит 20-21 мая Буэнос-Айрес, Аргентина, чтобы возглавить делегацию США на встрече министров иностранных дел "большой двадцатки"", - говорится в распространенном сообщении. Отмечается, что на полях "двадцатки" Дж.Салливан проведет двусторонние встречи с несколькими министрами иностранных дел. Саммит лидеров стран G20 состоится в Аргентине в ноябре. йф см Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс