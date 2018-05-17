Делегацию США на встрече министров иностранных дел "большой двадцатки" в Аргентине возглавит зам госсекретаря Салливан
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Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США Джон Салливан возглавит делегацию США на СМИД "двадцатки" в Аргентине, сообщает госдепартамент.
"Заместитель госсекретаря Джон Салливан посетит 20-21 мая Буэнос-Айрес, Аргентина, чтобы возглавить делегацию США на встрече министров иностранных дел "большой двадцатки"", - говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что на полях "двадцатки" Дж.Салливан проведет двусторонние встречи с несколькими министрами иностранных дел.
Саммит лидеров стран G20 состоится в Аргентине в ноябре.
йф см
Интерфакс