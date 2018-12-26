Распечатать ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ТУРЕЦКИХ ЧИНОВНИКОВ ПОСЕТИТ РОССИЮ 29 ДЕКАБРЯ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ СИРИЮ - СМИ Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 17:33 26.12.2018 - 17:33 1мм эф ввИНТЕРФАКС Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Адрес электронной почты Лучшие материалы Швейцария в кадре Прямая демократия Политика Экономика Культура Общество Наука и техника Мультимедиа