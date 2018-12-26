Делегация высокопоставленных турецких чиновников посетит Россию 29 декабря, чтобы обсудить Сирию - СМИ

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 17:56

*** Среди них - глава МИД и министр обороны

Стамбул. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленная турецкая делегация в конце этой недели посетит Россию, сообщает в среду газета "Дейли Сабах" со ссылкой на пресс-секретаря "Партии справедливости и развития" Омера Челика.

Ожидается, что визит состоится в субботу, 29 декабря.

В частности, в состав делегации, среди прочих лиц, войдут глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр обороны Хулуси Акар.

В России они намерены обсудить сирийскую тематику, отметил О.Челик.

По его словам, также среди членов делегации - глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее М.Чавушоглу объявил о планах отправиться в Москву для обсуждения урегулирования в Сирии. Говоря о выводе войск США из Сирии, он указал на то, что этот шаг не должен принести выгоду курдским группировкам, действующим на сирийской территории.

Кроме того, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии. Он тогда отмечал, что вскоре официальная турецкая делегация посетит Москву, и по итогам ее поездки может быть запланирована его встреча с В.Путиным.

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