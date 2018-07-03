Делегация из Южной Кореи прибыла в Пхеньян на товарищеские баскетбольные матчи
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Гонконг. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Делегация из южнокорейских официальных лиц, спортсменов и журналистов прибыла во вторник в Северную Корею для участия в товарищеских баскетбольных матчах, сообщает агентство "Ренхап".
Делегация, состоящая из 100 человек, прибыла в пхеньянский аэропорт Сунан на двух военных самолетах. Возглавляет делегацию южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Гюн.
Южная Корея и КНДР планируют провести четыре баскетбольных матча в Пхеньяне в среду и в четверг. В частности, пройдут игры смешанных команд, в каждой из которых будут и южнокорейские, и северокорейские игроки.
Две Кореи проведут такие матчи в четвертый раз в истории, в последний раз такое мероприятие проводилось в октябре 2003 года.
Договоренность о проведении товарищеских баскетбольных матчей была достигнута в ходе встречи высокопоставленных чиновников обеих стран в июне по итогам саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 27 апреля.
Южнокорейская делегация планирует вернуться в Сеул в пятницу.
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Интерфакс