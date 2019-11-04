Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 4:43

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - В пхеньянском международном аэропорту Сунан посол России в КНДР Александр Мацегора проводил делегацию МИД КНДР, которая направляется в Россию для участия в Московской Конференции по нераспространению-2019.

"4 ноября посол А.Мацегора проводил в международном аэропорту Сунан делегацию МИД КНДР во главе с директором Департамента Северной Америки Чо Чхоль Су (одновременно занимает должность директора Института американских исследований при МИД КНДР)", - сообщает в фейсбуке посольство России в КНДР.

В посольстве отметили, что, как ожидается, в этом году для обсуждения наиболее актуальных вопросов ядерной проблематики в Москве соберутся около 300 экспертов из 40 стран мира и профильных международных организаций - МАГАТЭ, Управления ООН по вопросам разоружения и ПК ОДВЗЯИ.

В ходе пребывания в Москве Чо Чхоль Су планирует провести ряд встреч в Министерстве иностранных дел России, добавили в посольстве.

ют гс

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